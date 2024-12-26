Sudan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Cömert duruş sergiledi

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Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, ülkedeki son durumu ve Sudan-Türkiye ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

AA'ya verdiği bu mülakat için memnuniyetini dile getiren Yusuf, bu sayede Türk halkını, Türk devletini ve Türk liderliğini Sudan'da sahada olup bitenler hakkında bilgilendirme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

"SUDAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ GÜVENİLİR VE TARİHİ"

Yusuf, Sudan hükümeti ve halkı ile Türk hükümeti ve halkı arasındaki "güvenilir ve tarihi" ilişkilere değinerek, bu ilişkilerin yüzyıllar boyunca iki halk arasındaki iletişimi sağlamlaştırdığını ve devam ettirdiğini anlattı.

Türkiye'nin, Sudan'ın egemenliğini desteklediğini tüm platformlarda açıkça ifade ettiğini belirten Yusuf, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, savaş döneminde Sudan halkı ile Sudan devletine cömert ve olumlu bir duruş sergiledi." dedi.

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"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ARABULUCULUK TEKLİFİNİN OLUMLU YANSIMALARI OLACAK"

Yusuf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 13 Aralık'ta, Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için Türkiye'nin devreye girebileceği yönündeki açıklamasına dikkati çekerek bu teklifin, Sudan'a olumlu yansımaları olacağını vurguladı.

Sudanlı bakan, "Etiyopya ile Somali arasındaki başarılı arabuluculuktan sonra Sudan ile BAE arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade eden bilge ve tecrübeli lider Erdoğan'ın önerisi de dahil olmak üzere, ortaya konulan girişimlerin başarılı olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ordu ve HDK arasında Mayıs 2023'te Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalanan "Cidde Bildirgesi"ne değinen Yusuf, bu anlaşmanın kararlarına HDK'nin uymadığını savundu.

Yusuf, Sudan'ın büyük bir komployla karşı karşıya olduğuna ve bu savaşa "Onur Savaşı" adını verdiklerine işaret ederek 15 Nisan 2023'ten beri ülkesinin kimliği, varlığı ve halkının hedef alındığını, bu savaşın faturasını ve ağır bedelini ödeyenin de Sudan halkı olduğunu kaydetti.

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"SUDAN ORDUSUNUN ELDE ETTİĞİ ZAFERLERDE 'HALK DİRENİŞİNİN' TEMEL ROLÜ OLDU"

"Sudan halkı, tarihinde benzeri görülmemiş ihlallere maruz kalıyor. Sudan halkının maruz kaldığı şeye dünyada hiçbir insan maruz kalmadı. Bizim için bu savaşa Onur Savaşı deniyor çünkü yaralanan, Sudan halkının onuru." diye konuşan Dışişleri Bakanı Yusuf, son günlerde Sudan ordusunun elde ettiği zaferlerde "halk direnişinin" temel rolü olduğunun altını çizdi.

Yusuf, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bu mücadeleyi yürütürken savaşın sona ermesi, Sudan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması, kurtarılabileceklerin kurtarılması için her türlü çabaya açık olduğumuzu da söylüyoruz. Ama elbette bu barışın iki temel şartı var: Birincisi tüm orduların tasfiye edilmesi ve Sudan için tek bir ordunun olması. İkinci şart ise HDK liderlerinin ve onun yanında yer alanların barıştan sonraki süreçte herhangi bir siyasi rol üstlenmemeleridir. Bu, Sudan halkının kendisini kimin yöneteceğini belirlediği özgür ve adil seçimlerle geçiş dönemi sona erdikten sonra Sudan halkına bırakılan temel bir koşuldur."

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BM Güvenlik Konseyi Uzmanlar Komitesinin raporunda, BAE'nin Çad'daki bir havaalanı aracılığıyla HDK'ye askeri yardım sağladığının belirtildiğini aktaran Yusuf, birçok ABD'li ve Batılı kurum tarafından yürütülen çalışmaların da bunu teyit ettiğini dile getirdi.

SUDAN'IN RUSYA İLE İLİŞKİLERİ "NET VE İYİ SEVİYEDE"

Sudan'ın Rusya ile ilişkilerinin "net ve iyi seviyede" olduğunu ve "çok olumlu yönde" ilerlediğini söyleyen Yusuf, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyinde Sudan'ın aleyhine olduğunu değerlendirdikleri İngiltere'nin karar tasarısını veto ettiğini anımsattı.

Yusuf, Rusya'nın, bu tutumuyla ABD ve Batılı ülkelere "kendi iradelerini halklara ve ülkelere istedikleri şekilde dayatamayacakları" konusunda çok önemli bir ders verdiğini kaydetti.

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"AÇLIK VEYA KITLIK YOK"

ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Sudan'daki savaşı iki taraf arasındaki bir çatışmadan başka bir şey olarak görmediğini veya iki general arasındaki bir savaş olduğunu düşündüğünü belirten Sudan Dışişleri Bakanı, şöyle konuştu:

"Bu, yaşananların Sudan'daki mevcut meşruiyete karşı bir savaş olduğunu görmedikleri anlamına geliyor. Bu, sahtekarlık ve çifte standarttır. Ayrıca bu ülkeler, Sudan'da insan haklarından ve kıtlıktan bahsediyorlar. Sudan'da olan şey yoksulluk. Amerika'da da yoksul insanları görebiliyoruz ve sokaklara yatıyorlar. Ancak bu ülkelerin tasvir etmeye çalıştığı şekilde bir kıtlık veya açlık yok Sudan'da."

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Bakan Yusuf, Sudan'ın, Afrika Birliği'nin kurucu ülkelerden biri olduğuna işaret ederek Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyinin, 25 Ekim 2021'de Sudan'da yaşananları darbe olarak değerlendirdiğini ve Sudan'ın Afrika Birliği faaliyetlerine katılımını askıya aldığını, Sudan'ın ise Afrika Birliği'ndeki faaliyetlerine geri dönebilmesi için çalıştıklarını ifade etti.



SUDAN'DA SON DURUM

Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar 15 Nisan 2023'ten beri ülkenin birçok eyaletinde sürüyor.

Ülkedeki çatışmalar sebebiyle altyapı, ekonomi, eğitim ve sağlık gibi alanlarda ciddi yıkım yaşanırken halk, türlü zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Ordu ile bir zamanlar ona bağlı HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle süren çatışmaların sona ermesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda.