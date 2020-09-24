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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 01:24 | Son Güncelleme:

Sudan'daki sel felaketinde acı haberler gelmeye devam ediyor! Acil yardım çağrısı geldi

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Sudan'daki sel felaketinde acı haberler gelmeye devam ediyor! Acil yardım çağrısı geldi
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Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 124’e çıktı. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Sudan'da sel felaketinde zarar görenler için acil yardım çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 124'e yükseldi.

Seller nedeniyle 100 binden fazla ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, felaket nedeniyle 5 Eylül'de 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.

SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR'DAN ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, MSF, ülkede selden etkilenenlere insani yardım ulaştırılması için acil durum çağrısı yaptı.

Başta Türkiye, Katar, Mısır, Irak ve Suudi Arabistan olmak üzere çok sayıda ülke, binlerce insanın evlerini kaybettiği sel felaketinin etkilerinin ortadan kalkması için insani yardımlarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 124'e yükseldi.

Seller nedeniyle 100 binden fazla ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, felaket nedeniyle 5 Eylül'de 3 ay süreyle "acil durum" ilan etmişti.

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