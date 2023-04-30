Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 528'e yükseldi

Haberin Devamı

Sudan’da 15 Nisan’dan bu yana ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürüyor.

Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda can kaybının 528'e, yaralı sayısının ise 4 bin 599'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, başkent Hartum'da sağlık hizmeti veren merkezlerin sayısının artırıldığı ve hastanelerle iletişimin güçlendirildiği belirtildi. Bakanlık, acil durumdaki insanlara tıbbi destek sağlanması için de dost ülkeler ile uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği içinde olunduğunu bildirdi.

Sudan'da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı.

Haberin Devamı

El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.