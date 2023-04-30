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Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 528'e yükseldi

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#Sudan #Afrika#Dünya
Sudandaki çatışmalarda can kaybı 528e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 11:52

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 528'e yükseldi.

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Sudan’da 15 Nisan’dan bu yana ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürüyor.

Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda can kaybının 528'e, yaralı sayısının ise 4 bin 599'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, başkent Hartum'da sağlık hizmeti veren merkezlerin sayısının artırıldığı ve hastanelerle iletişimin güçlendirildiği belirtildi. Bakanlık, acil durumdaki insanlara tıbbi destek sağlanması için de dost ülkeler ile uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği içinde olunduğunu bildirdi.

Sudan'da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı.

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El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

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#Sudan #Afrika#Dünya

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