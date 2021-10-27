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HABERLERDünya Haberleri

Sudan'da üç muhalif lider gözaltına alındı

#Sudan#Darbe#Dünya
Sudanda üç muhalif lider gözaltına alındı

Sudan ordusunun hükümeti feshederek başbakan dahil çok sayıda üst düzey siyasetçiyi gözaltına alması sonrası, güvenlik güçlerinin önde gelen üç muhalif lideri daha gözaltına aldığı bildirildi.

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Ulusal basına yansıyan haberlere göre, muhalif liderlerin aileleri, güvenlik güçlerinin gece yarısı evlere gelerek yakınlarını gözaltına aldığı bilgisini paylaştı.

Söz konusu muhaliflerin isimleri Sudan Meslek Odaları Birliği Başkanı İsmail el-Tac, Sudan Ümmet Partisi lideri Sıddık el-Mehdi ve eski Başbakan Danışmanı Halid es-Silik olarak açıklandı.

Muhalif liderlerin nereye götürüldüğü ve durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, Hamduk'un dün akşam serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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