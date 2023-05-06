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Sudan'da Türk büyükelçinin aracına ateş açıldı

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#Sudan#Büyükelçi#Saldırı
Sudanda Türk büyükelçinin aracına ateş açıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 13:51

Diplomatik kaynaklar, Sudan'da büyükelçimizin aracına ateş açıldığını duyurdu.

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Afrika ülkesi Sudan’da 2021 yılındaki askeri darbeden beri ülkeyi ortaklaşa yöneten iki güç, resmi ordu ve paramiliter yapı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki gerilim 15 Nisan'da silahlı çatışmaya dönüşmüşü

Bölgeden endişe verici haberler gelmeye devam ederken diplomatik kaynaklar, Sudan'da büyükelçimizin aracına ateş açıldığını duyurdu.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği bilinmezken olayda ölü ve yaralı olmadığı bildirildi.

TAHLİYE UÇAĞINA ATEŞ AÇILMIŞTI

Çatışmaların günlerdir devam ettiği Sudan'da Nisan ayının sonunda Türkiye'ye ait bir tahliye uçağına hafif silahla ateş açılmıştı.Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin"Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır." açıklamasında bulunmuştu.

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#Sudan#Büyükelçi#Saldırı

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