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HABERLERDünya Haberleri

Sudan'da sivil yönetim yanlılarından uluslararası topluma orduya baskı çağrısı

#Sudan#Askeri Yönetim#DARBE
Sudanda sivil yönetim yanlılarından uluslararası topluma orduya baskı çağrısı

Sudan'dan uluslararası topluma orduya baskı yapma çağrısı geldi. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, askeri yönetim karşıtı protestolarda 6 kişi hayatını kaybetti.

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Sudan Kongre Partisi, uluslararası çevrelere yönetime el koyan ordu üzerinde göstericilere karşı şiddet kullanmaması için baskı kurması çağrısı yaptı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, tüm hükümetlerden, uluslararası kuruluşlardan ve insan hakları örgütlerinden güvenlik güçleri ve orduya, göstericilere, oturma ve sivil itaatsizlik yapanlara karşı şiddeti bırakmaları için baskı yapması istendi.

Açıklamada, siyasi güçleri ve darbeyi reddeden tüm devrimci güçleri, sivil hükümet ve demokratik sürece geri dönülmesi için gösteri, yürüyüş, grev ve sivil itaatsizlik yapmada birlik olmaya çağırdı.

Ümmet Partisinden yapılan açıklamada da "Kapsamlı bir uzlaşmaya varılması için acil ulusal diyalog ve demokratik geçiş sürecini yeniden tesis etmek, tutukluları serbest bırakmak ve ülkeyi acil seçimlere götürecek bağımsız bir teknokratlar sivil hükümeti kurmak için acil bir anlaşma çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Parti, "barışçıl göstericiler karşısında aşırı şiddet kullanımını" da kınadı.

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Ülkedeki askeri müdahale karşıtı protesto hareketlerine liderlik eden Sudan Meslek Odaları Birliğinden yapılan açıklamada ise ordunun gerçek mermi kullanarak keskin nişancılarla katliam yaptığı, yaralıların hastanelere naklinin engellenmesi amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarının kuşatıldığı iddia edilerek, göstericilere, güvenlik güçlerinin hareket alanını kısıtlamak için ana caddeler ve ara sokakları barikatlarla kapatması çağrısı yapıldı.

SUDAN'DA ASKERİ MÜDAHALE

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Sudanda sivil yönetim yanlılarından uluslararası topluma orduya baskı çağrısı

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Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyini (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konseyin başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.

Burhan, 11 Kasım'da, Dagalu ve konseyin 8 üyesi ise dün yemin ederek göreve başlamıştı

6 PROTESTOCU ÖLDÜ, 39 POLİS YARALANDI

Askeri yönetim karşıtı grupların çağrısıyla, ordunun 25 Ekim'de yönetime el koyması ve sonrasında aldığı kararlara tepki olarak dün sokağa çıkan göstericilere polis yoğun şekilde gaz bombasıyla müdahale etmişti.

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Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, olaylarda polisin gaz bombası ve gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 6 kişi öldü.

Olaylarda gerçek mermiyle müdahalede bulunulmadığını ileri süren Sudan Polisi ise gösterilerde bazı karakollara saldırı düzenlendiğini ve 39 mensubunun yaralandığını duyurdu.

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#Sudan#Askeri Yönetim#DARBE

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