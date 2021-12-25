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Sudan'da ölü sayısı 48'e yükseldi! Ülke yangın yeri...

#Sudan#Protesto#Dünya
Sudanda ölü sayısı 48e yükseldi Ülke yangın yeri...

Sudan’da askeri yönetim karşıtı eylemler haftalardır devam ediyor. Bağımsız Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, protestolardaki can kaybı sayının 48’e ulaştığı belirtildi

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Bağımsız Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, protestolardaki can kaybı sayının 48’e ulaştığı belirtildi. Hartum Eyalet Valisi, yasaları çiğneyerek kaosa neden olanlarla ilgileneceklerini vurgulayarak uyarılarda bulundu.

İNTERNET KESİNTİSİ YAŞANIYOR

İnterneti kullanarak protestolar düzenleyen ve görüntüler paylaşan protestocular, "Askerlerle müzakere yok” diyerek, askerleri kışlalarına dönmeye çağırırken, bugün düzenlenmesi beklenen protesto öncesi de internette aksamaların meydana geldiği öğrenildi. Sudan’da internet sağlayıcı bir şirkette üst düzey görev alan bir yetkili ise internet kesintisinin sektörü denetleyen Ulusal Telekomünikasyon Şirketi’nin aldığı karar ile meydana geldiğini iddia etti.

Birleşmiş Milletler Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, protestolarla ilgili yaptığı açıklamalarda, “İfade özgürlüğü bir insan hakkıdır ve buna internete tam erişim hakkı da dahildir. Uluslararası sözleşmelere göre, hiç kimse barışçıl protestolar nedeniyle tutuklanmamalıdır” dedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SIKIŞLATIRILDI

Protestolara karşı daha sıkı önlemler almaya başlayan güvenlik güçleri, dün başkent Hartum’u Nil Nehri üzerinden Omdurman ve Kuzey Hartum şehirlerine bağlayan köprüleri ve Hartum’un merkezindeki muhtemel protesto gösterileri nedeniyle de ana caddeleri trafiğe kapattı.

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İKİ AYDIR DEVAM EDEN PROTESTOLAR

Demokrasi yanlısı hareketin bir parçası olduklarını dile getiren Doktorlar Komitesi, “Dünyanın dikkatini çekiyoruz. Sudan’da özgürlük ve demokrasi için devrimci hareket konusunda neler olduğunu görmelerini istiyoruz” dedi.

Gerçekleştirilen son protesto eylemlerinde bir araya gelen binlerce kişi parlamento, Cumhurbaşkanlığı sarayı ve ordu karargahı da dahil olmak üzere önemli hükümet binalarına yürümüş, güvenlik güçleri ise protestoculara göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale etmişti. Hartum Valisi, Egemenlik binalarına yaklaşmanın veya saldırmanın yasalarla birlikte cezalandırılacağının altını çizdi.

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