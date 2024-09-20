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Sudan'da kolera alarmı: Salgında ölenleri sayısı arttı

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#Sudan#Kolera#Salgın
Sudanda kolera alarmı: Salgında ölenleri sayısı arttı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 10:57

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 348'e çıktığını açıkladı. Savaşın sürdüğü Sudan'da, salgının 9 eyalete yayıldığı ifade edildi.

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Sudan Sağlık Bakanlığı, kolera salgınının ülkenin 9 eyaletine yayıldığını ve toplam vaka sayısının 11 bin 79'a yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 348'e ulaştığı kaydedildi.

Ülkenin 5 eyaletinde ise dang humması hastalığı şüphesi olduğuna işaret edilen açıklamada, bu hastalık şüphesiyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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#Sudan#Kolera#Salgın

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