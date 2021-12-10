Sudan’da kaçırılan 2 Türk kurtarıldı

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7 Aralık’ta Darfur eyaletinin El Faşir bölgesindeki elektrik santralında çalışan iki Türk evlerine dönerken kaçırılmış, Darfur Valisi Mani Arko Minavi, Twitter’dan “Darfur halkı için çalışan bu kişilerin güvenlikleri ve salıverilmeleri” çağrısında bulunmuştu. Sudan yerel medyası, mühendislerin bölgede silahlı çatışmaya giren kabilelerden biri tarafından, yönetimden faillerin bulunması talebinde bulunmak için pazarlık kozu olarak kaçırıldığını yazmıştı.

Dışişleri Bakanlığı ve Hartum büyükelçiliğinin girişimleriyle düzenlenen operasyonla Türk vatandaşlar kurtarıldı. Darfur’daki kabile çatışmaları her yıl yüzlerce kişinin ölümüne ve bölgeden göç dalgası yaşanmasına neden oluyor.