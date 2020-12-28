MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSudan’da kabileler arası silahlı çatışma çıktı, 15 kişi öldü
GeriDünya Sudan’da kabileler arası silahlı çatışma çıktı, 15 kişi öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 28.12.2020 - 17:00 | Son Güncelleme:

Sudan’da kabileler arası silahlı çatışma çıktı, 15 kişi öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sudan’da kabileler arası silahlı çatışma çıktı, 15 kişi öldü
Abone Olgoogle-news

Sudan'ın batısındaki Güney Darfur eyaletinde medyana gelen olayda 15 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın, Güney Darfur eyaleti güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberine göre, dün Felata ve Mesalit kabileleri arasında su anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada iki taraftan 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Bölgede incelemelerde bulunan Güney Darfur Valisi Musa Mehdi, suçluların yakalanması ve silahların toplanması için bölgeye asker sevk edildiğini ve operasyon başlatıldığını açıkladı.

Bölgedeki kabileler arasında, “hayvan otlatma, arazi ve su kaynakları anlaşmazlığı” gibi nedenlerle zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle