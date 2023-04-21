Sudan’da Hızlı Destek Kuvvetleri bayramda 3 günlük ateşkes ilan etti

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Hızlı Destek Kuvvetleri, bu sabah yerel saatle 06.00'dan itibaren geçerli olduğunu duyurduğu geçici ateşkes kararını insani gerekçelerle aldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler, ABD ve çok sayıda ülke tarafları en azından Ramazan Bayramı'nda ateşkes ilan edilmesine ikna etmeye çalışıyordu.

Sudan'ın başkenti Hartum'da siviller kentte hala top ve silah sesleri duyulduğunu söylüyor.

Hartum'da mahsur kalan çok sayıda kişi şehirden ayrılmaya çalışıyor.

Ordu ve paramiliter güç arasındaki çatışmalarda 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Taraflar arasında daha önce ateşkes girişimleri başarısız olmuştu.

BM Genel Sekreteri António Guterres en azından sivillerin güvenli bölgelere gidebilmeleri için öncelikle Ramazan Bayramı'nda ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.

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Guterres, "Ramazan Bayramı'nda geçici ateşkes ilan edilmesi, çatışmalara ara vermenin ve kalıcı ateşkesin yolunu açmanın ilk adımı olmalı. Geçici ateşkes şu anda kesinlikle çok önemli" dedi.

BM daha önce çoğu kadın 10-20 bin kişinin Sudan'dan komşu ülke Çad'a kaçtığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Sudan'da taraflara, en azından bayram süresince ateşkese uymaları çağrısı yaptı.

ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdurrahman el-Burhan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Erdoğan taraflardan; çatışmalara ve kardeş kanı dökülmesine son vermelerini istemişti.