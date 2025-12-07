×
Sudan'da gıda kamyonuna saldırı: 'Acı çekenlere yardımı kesmek, bir savaş taktiği'

#ABD#Sudan#Darfur
ABD, Sudan'ın Darfur bölgesinde yerlerinden edilmiş sivillere gıda taşıyan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait bir kamyona düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısını kınadıklarını bildirdi. WFP'den yapılan açıklamada, gıda yardımı kesintilerinin "savaş taktiği" olarak kullanıldığı kaydedildi.

ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Söz konusu saldırının bu yıl Sudan'da WFP yardımlarını hedef alan altıncı saldırı olduğuna dikkati çeken Boulos, "ABD, Darfur'da katliamlardan ve kıtlıktan kaçan yerinden edilmiş kişilere hayat kurtarıcı gıda taşıyan WFP kamyonuna yönelik İHA saldırısını kınıyor." ifadesini kullandı.

Boulos, açlık çekenlere yönelik gıda yardımını kesmenin "bir savaş taktiği" olarak kullanıldığını belirterek, insani yardım personeli ile yardım malzemelerinin "asla hedef alınmaması" gerektiğini vurguladı.

WFP, Sudan'ın Darfur bölgesinde 39 araçlık bir konvoyun parçası olan yardım kamyonuna 4 Aralık'ta saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

DARFUR, HDK KONTROLÜNE GEÇTİ 

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

