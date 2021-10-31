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Sudan'da darbe karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 11'e çıktı

#Sudan #DARBE#PROTESTO
Sudanda darbe karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 11e çıktı

Sudan’da askerin sivil yönetime müdahalesine tepki amacıyla 25 Ekim’den bu yana süren gösterilerde 11 kişi yaşamını yitirdi.

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Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Hartum’un Bahri bölgesinde askerin açtığı ateş sonucu 28 Ekim’de başından yaralanan bir protestocunun bu sabah yoğun bakımdayken hayatını kaybettiğini bildirdi.

Açıklamada, "Dünkü gösterilerde hayatını kaybeden 3 kişi dahil, askerin olağanüstü hal kararı aldığı ve sivil hükümeti feshettiği 25 Ekim’den bu yana darbecilerin katliamında hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi." ifadesini kullanıldı.

Ülkede "30 Ekim Milyonluk Gösteri" adıyla ülke genelinde düzenlenen askeri yönetim karşıtı protestolarda güvenlik güçlerinin Umdurman’daki müdahalesinde 3 eylemci yaşamını yitirmiş, ülke genelinde toplam 110 kişi yaralanmıştı.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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#Sudan #DARBE#PROTESTO

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