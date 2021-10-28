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Sudan'da darbe: Dünya Bankası, ülkeye yönelik yardımları askıya aldı

#Sudan #DARBE#Dünya
Sudanda darbe: Dünya Bankası, ülkeye yönelik yardımları askıya aldı

Dünya Bankası, sivil hükümete karşı gerçekleştirilen askeri darbenin ardından Sudan'a yönelik yardımlarını askıya aldı.

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Ordu tarafından gerçekleştirilen darbe ile birlikte Pazartesi günü siyasi liderler gözaltına alındı, ardından da ülke çapında protesto gösterileri gerçekleştirildi. Uluslarası toplumdan darbeye yönelik kınamalar geldi.

Afrika Birliği, Sudan'ın üyeliğini, ülkede sivilerin öncülüğünde bir geçiş hükümeti kurulana dek askıya aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, darbenin Sudan Anayasası'na aykırı olduğu belirtildi.

ABD de 700 milyon dolarlık yardım paketini dondurdu. Ülkenin ekonomik olarak yeniden ayağa kalkmaya başladığı bir zamanda maddi yardımlardaki ani kesintinin büyük maddi sonuçlara neden olması muhtemel.

Dünya Bankası ve Afrika Birliği'nin attığı adımlar, darbenin lideri General Abdel Fattah el-Burhan'a sivil hükümeti eski durumuna getirmesi için daha fazla baskı amacı taşıyor.

Ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan el-Burhan, seçimlerin Temmuz 2023'te yapılacağını duyurdu ve Sudan'ın imzaladığı uluslararası anlaşmalara sadık olduğunu vurguladı.

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Sudanda üç muhalif lider gözaltına alındı

Sudan'da üç muhalif lider gözaltına alındı

Sudan'ı seçime kadar bağımsız bir hükümetin yöneteceğini belirten el-Burhan, "Sivil yönetime seçilene dek ordu demokrasiye geçiş sürecini yönetmeyi sürdürecek" dedi.

El-Burhan, siyasetçiler arasındaki mücadelenin ve bazı siyasetçilerin halkı şiddete teşvik etmesinin orduyu harekete geçmek zorunda bıraktığını savundu.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Devlet medyası Çarşamba günü geç saatlerde altı Sudan büyükelçisinin ordu tarafından görevlerinden alındığı bildirdi. Geri çekilen büyükelçiler arasında ülkenin, darbeyi kınamış olan ABD, Avrupa Birliği ve Çin'deki temsilcileri de vardı.

Sokak protestoları üçüncü gününde de devam etti. Askerlerin kalabalığa ateş açması sonucu en az 10 kişi öldü. Askeri birliklerin başkent Hartum'da protestoları örgütleyenleri ev ev dolaşarak gözaltına aldığı bildirildi. Sendikalar, gösterilere bugünden itibaren doktorların ve petrol sektörü çalışanlarının da katıldığını açıkladı.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Sudan'daki son olaylardan büyük endişe duyuyorum ve bunun ülkenin sosyal ve ekonomik toparlanması ve kalkınması üzerinde yaratabileceği çarpıcı etkiden korkuyorum" dedi.

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