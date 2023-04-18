Sudan’da çatışmalar: Türk vatandaşının evine roket isabet etti, 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

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Sudan ordusu ile ordunun isyancı ilan ettiği Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) üyeleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensupları arasında süren çatışmalarda Türk vatandaşı Kubilay Dadük'ün 2 yaşındaki kızı Elin hayatını kaybetti.

AB ELÇİSİNE SALDIRI

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sudan’daki AB Büyükelçisi’nin konutunda saldırıya uğradığını söyledi.

Borrell saldırıya uğrayan bürokratının adını zikretmese de AB’nin Sudan’daki büyükelçisi İrlandalı diplomat Aidan O’Hara.

Josep Borrell saldırının nasıl gerçekleştiğine dair bir detay vermezken bir AB sözcüsü, büyükelçinin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Twitter’dan bir paylaşım yapan Borrell, “Diplomatik binaların ve görevlilerin korunması Sudanlı yetkililerin sorumluluğundadır. Bu olay Birleşmiş Milletler’in Viyana Konvansiyonu’nun bariz bir şekilde ihlalidir” dedi.

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Sudan geçen haftadan bu yana ordu ile paramiliter güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

AFP’ye konuşan AB Sözcüsü Nabila Massrali “Çalışanlarımızın güvenliği önceliğimiz” dedi ve saldırıya rağmen Sudan’ın başkenti Hartum’dan çekilme yönünde bir karar almadıklarını da ekledi.

Dublinli bir avukat olan O’Hara, 1986’da İrlanda Dışişleri Bakanlığı’nda başladığı diplomasi kariyerine sonraki yıllarda Avrupa Birliği’nde devam etti.

Sudan’daki görevinden önce AB Cibuti Büyükelçisi ve İrlanda Etiyopya ve Güney Sudan Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

ABD KONVOYUNA SALDIRI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri adlı paramiliter güç arasındaki çatışmaların sürdüğü Sudan'da dün Amerikan diplomatik konvoyuna ateş açıldığını açıkladı. Blinken, başkent Hartum'daki olayda ölen ya da yaralanan olmadığını ancak saldırının kabul edilemeyeceğini taraflara ilettiğini söyledi.

G7 Dışişleri Bakanları toplantısı için Japony'da bulunan Blinken, "Bu pervasız ve sorumsuz bir hareketti. Elbette insanların güvenlikleri de tehlikeye atıldı" dedi.

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Blinken, "Soruşturma sürüyor. Ancak ilk bulgular, Hızlı Destek Kuvvetleri birliklerinin olaya karıştıklarını gösteriyor" diye konuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise bu aşamada Sudan'daki ABD vatandaşlarının tahliyesinin planlanmadığı belirtildi.

SUDAN'DA SON DURUM

Birleşmiş Milletler Sudan Temsilcisi Volker Perthes, Pazartesi günü yaptığı açıklamada 185 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan sivil ve savaşçı sayısının 1.800’e yükseldiğini söyledi.

Çatışmalarda hava saldırıları, top atışları ve yerleşim yerleri içinde ağır makinalı tüfeklerle saldırılar düzenlendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Hartum’daki ABD personelini tahliye etmeyi şimdilik düşünmediklerini açıkladı.

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Öte yandan ülkedeki tüm ABD’lilere son derece dikkatli olma tavsiyesinde bulundu.

Kuzeydoğu Afrika’da istikrarsızlıkla dolu bir geçmişe sahip Sudan, ülkeyi uzun süre yöneten Ömer el Beşir’in 2019’da devrilmesinden sonra askerler tarafından yönetiliyor.

O tarihten bu yana ülkedeki en güçlü iki kişiden biri ordunun başında, diğeri de onun yardımcısı pozisyonunda ve paramiliter güçlerin başında.

Bu iki askeri liderin sivil yönetime nasıl dönüleceği konusunda uzlaşamaması, bugünkü çatışmaların en büyük nedenlerinden biri