Sudan'da Başbakan Hamduk'un akıbeti bilinmiyor

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Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, mevkidaşlarına gönderdiği mesajında, Abdullah Hamduk ve hükümetin bazı üyelerinin “bilinmeyen bir yerde” gözaltında tutulduğunu doğruladı.

Sudan'da ordu olağanüstü hal ilan etti, Başbakan Hamduk ve koalisyon partilerinin liderleri gözaltına alındı

Enformasyon Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mehdi, Afrika, Arap ülkeleri ve Batı'daki mevkidaşlarına Sudan'daki son gelişmeler hakkında mesaj gönderdi.

Mehdi, dışişleri bakanlarını "meşru" Başbakan Hamduk ve kabine üyelerinin gözaltına alınıp bilinmeyen bir yere götürüldüğü konusunda bilgilendirdi.

"Askeri darbeyi" kınayan Sudan Dışişleri Bakanı, anayasaya aykırı beyanlara boyun eğmeyeceklerini ve her türlü sivil direniş yöntemini uygulayacaklarını vurguladı.

OHAL İLAN EDİLDİ



Sudan'da 25 Ekim'de sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı.

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Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yaptı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.

Ordu lideri Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devlet televizyonundaki açıklamasında, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını söyledi.

Burhan, "Sudan ordusu, geçiş sürecinin kurucusu sıfatıyla ve ulusal sorumluluğun gereği olarak, devrimin gidişatının düzeltilmesi, ülkedeki kaos ve kriz ortamının yol açtığı tehlikelerin bertaraf edilmesi için Anayasal Bildiri Anlaşması ve Silahlı Kuvvetler Yasası gereğince bu kararları aldı." ifadelerini kullandı.

SİYASİ KRİZ



Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve hükümetteki sivil kanadı destekleyen gösteriler düzenliyordu.

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Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.



