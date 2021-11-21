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Sudan’da Başbakan Hamduk görevine dönüyor

#Sudan #Askeri Müdahale#Abdullah Hamduk
Sudan’da Başbakan Hamduk görevine dönüyor

Sudan basını, geçen ay askeri müdahaleyle iktidarı ele geçiren askerler ile feshedilen hükümetin başbakanı Abdullah Hamduk’un, bir anlaşmaya vardığını ve buna göre Hamduk'un yeniden başbakanlık görevine döneceğini duyurdu.

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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Egemenlik Konseyindeki askeri üyeler ile eski Başbakan Hamduk arasında anlaşma sağlandı.

Buna göre Hamduk, yeniden başbakanlık görevine dönecek.

Anlaşmaya göre Hamduk, devrik lider Ömer el-Beşir döneminin iktidar partisi Ulusal Kongre dışındaki tüm siyasi güçlerle istişare halinde bir hükümet kuracak.

Asker ile Hamduk'un tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını da kapsayan birtakım konularda da uzlaştığı belirtildi.

25 EKİM ASKERİ MÜDAHALESİ

Darbeyle iktidara geldiği Sudan'ı 30 yıl yöneten eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonucu devrilmesi sonrasında askerler ve sivillerin ortaklığında Egemenlik Konseyi çatısı altında 2023'te seçimlerle sonlanacak bir geçiş dönemi başlamıştı.

Asker ve sivillerin sırasıyla dönüşümlü liderlik yapacağı sistemde asker, iktidarın sivillere geçmesi beklenen dönemde 25 Ekim sabahı yönetime el koymuştu.

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Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyini (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, 14 üyeli Konseyin başkanlığına kendisini getirmişti.

Ordunun yönetime müdahalesine karşı çıkan sivil yönetim taraftarlarının ülke genelindeki protestoları sürüyor.

Kitlesel protestoları güvenlik güçlerinin şiddetle bastırmaya çalışması üzerine Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre 40 kişi hayatını kaybetti.

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#Sudan #Askeri Müdahale#Abdullah Hamduk

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