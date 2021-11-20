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Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 40’a yükseldi

#Sudan#Protesto#Dünya
Sudanda askeri yönetim karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 40’a yükseldi

Sudan Doktorlar Komitesi, ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim’den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 40 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, 17 Kasım’daki gösterilerde baş ve bacağına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanan 16 yaşındaki Muhammed Adem’in bu sabah yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, “25 Ekim’den bu yana teyit edilen ölü sayısı 40’a ulaştı.” ifadeleri kullanıldı.

SİVİL YÖNETİM PROTESTOLARI BAŞLADI

Sudan Ordusu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, ekimde Başbakan Abdullah Hamduk ve sivil yöneticileri görevden almış, olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Burhan, yayımladığı kararnameyle feshettiği Egemenlik Konseyini (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, 14 üyeli Konsey'in başkanlığına kendisini getirmişti.

Ordunun yönetime müdahalesine karşı çıkan sivil yönetim taraftarları sokağa inerek protestolara başlamıştı.

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#Sudan#Protesto#Dünya

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