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Sudan’da altın madeni çöktü: 31 ölü, 8 kayıp

#Sudan #Altın Madeni#Dünya
Sudan’da altın madeni çöktü: 31 ölü, 8 kayıp

Sudan’ın Batı Kordofan eyaletindeki bir altın madeninin çökmesi sonucu en az 31 kişi hayatını kaybederken 8 kişinin kayıp olduğu ve 1 kişinin sağ kurtarıldığı açıklandı.

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Sudan’ın Batı Kordofan eyaletinin Al-Nuhud kasabasındaki altın madeninde çökme meydana geldi.

Olayda 31 kişi hayatını kaybederken 8 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Kordofan eyaletine ait Maden Kaynakları Şirketi Başkanı Khaled Dahwa, 8 kişiden haber alınamadığını, arama kurtarma ekiplerinin bölgede görevlendirildiğini söyledi.

Dhwa, altın madeninde daha önce meydana gelen çökmenin ardından madenin kapatıldığını ancak daha sonra tekrar açıldığını aktardı.

Sudan’da altın madenciliği, yetersiz altyapı nedeniyle sık sık maden ocaklarında çökme meydana geliyor.

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#Sudan #Altın Madeni#Dünya

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