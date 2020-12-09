Sudan’da 3 bin 548 kişi vatandaşlıktan çıkartıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın yayımladığı kararname ile darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde vatandaşlık alan 3 bin 548 kişinin vatandaşlığı, gerekli şartları taşımadıklarının tespiti ya da haklarında olumsuz sağlık ve güvenlik raporu bulunduğu gerekçesiyle iptal edildi.



Açıklamada 1989’dan bu yana verilen vatandaşlıkların tamamının incelendiği kaydedildi.



Son dönemde verilen vatandaşlıkların durumunun incelenmesi için Mayıs 2019’da İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir komisyon kurulmuştu.



Veriler, ülkelerinde savaş ve iç karışıklık bulunan Arap devletlerinin halklarına çok sayıda vatandaşlık verildiğini ortaya koyuyor.