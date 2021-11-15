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Sudan'da 25 Ekim'den bu yana süren protestolarda 23 kişi öldü

#Sudan#Protesto#Dünya
Sudanda 25 Ekimden bu yana süren protestolarda 23 kişi öldü

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, ordunun sivil hükümete müdahalesine tepki olarak düzenlenen protesto gösterilerinde ölenlerin sayısının 23'e yükseldiğini bildirdi.

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Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, başkent Hartum'da, 13 Kasım'daki büyük gösteriler sırasında başından ve boynundan vurulan 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ifade edildi.

Başkentte cumartesi günkü gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3'ü çocuk 7 kişiye çıktığı ve 112'si gerçek mermiyle 215 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Komiteye göre, ülke genelindeki gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 23 oldu.

SUDAN'DA ASKERİ MÜDAHALE

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyini (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konseyin başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.

Burhan, 11 Kasım'da, Dagalu ve Konseyin 8 üyesi ise 12 Kasım'da yemin ederek göreve başlamıştı.

Her bölgeden temsilcilerin yer aldığı Konseyde, 14 sandalyenin 6'sı sivillere, 5'i orduya, 3'ü silahlı hareketlere ayrılırken, doğuyu temsil edecek ismin istişareler sonrası belirleneceği açıklanmıştı.

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#Sudan#Protesto#Dünya

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