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Sudan yangın yeri.... Hepsi sokağa döküldü!

#Sudan#Gösteri#Dünya
Sudan yangın yeri.... Hepsi sokağa döküldü

Hükümetin feshi talebiyle başkentin farklı noktalarında 6 gündür süren eylemlerin ardından bugün de binlerce hükümet destekçisi sivil yönetim ve devrime sahip çıkılması çağrısıyla meydanları doldurdu.

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Sudan’ın çeşitli eyaletlerinde binlerce kişi, Aralık 2018’deki halk devrimine sahip çıkılması ve sivil yönetim talebiyle gösteriler düzenledi.

Başkent Hartum’un merkezi ile Bahri ve Umdurman bölgelerinde, Kesele, Gadarif, Niyala, Cineyne, Sinnar, Damazin, Medeni, Ubeyd gibi birçok kentte devrimi ve mevcut sivil hükümeti destekleyenler meydan ve sokaklara indi.

Sudan yangın yeri.... Hepsi sokağa döküldü

Sivil yönetime geçilmesi ve asker sivil ortaklığının sona ermesi çağrısı yapılan gösterilerde eylemciler, demokratik sivil dönüşümün bir an önce tamamlanmasını, iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakından ayrılan Misak-ı Vatani oluşumu ile askerin, hükümetin feshi yönündeki çağrılarının reddedilmesini istedi.

Öğleden sonra farklı semtlerden konvoylar halinde gelerek Hartum’un en işlek caddelerinden Sittin’de toplanan göstericiler, yaktıkları lastiklerle yolu trafiğe kapattı.

Göstericiler, “Bütün güç halkın elinde", "Sivil yönetim” ve "Devrim yolculuğunu tamamlayacağız" şeklinde sloganları attı.

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Başbakan Abdullah Hamduk hükümetinden bazı isimler de sivil yönetim gösterilerine destek verdi. 

Sudanda büyük kriz kapıda

İlgili Haber:Sudan'da büyük kriz kapıda!

Sudan Meslek Odaları Birliğinin öncülük ettiği protestocu gruplar, askerle ortaklığın sona erdirilmesi, iktidarın devrimci güçlere bırakılması, darbelerin reddedilmesi, Beşir rejiminin tasfiyesi, kapsamlı barışın sağlanması, devrimci güçlerden bir parlamentonun kurulması ve suçluların Uluslararası Ceza Mahkemesine teslimi gibi 13 maddelik talep listesi açıklamıştı.

İktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçlerinin de aralarında olduğu çok sayıda parti ve grup gösterilere destek veriyor. 

Kıta tarihinde 11 ile en fazla askeri darbe girişimiyle karşılaşan Sudan'da, bağımsızlığını kazandığı 1956'dan günümüze kadar yönetimin değiştiği 3 darbe gerçekleşti, 3 kez de halk ayaklanması sonucu iktidar değişti.

Sudan yangın yeri.... Hepsi sokağa döküldü


Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ülkede Ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı geçiş dönemi devam ediyor.

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Anayasal Bildiri anlaşmasına göre Sudan'da, Devlet Başkanlığı Konseyi (Egemenlik Konseyi), kabine ve parlamento olmak üzere 3 yönetim mekanizması bulunuyor.

Parlamentonun henüz açılamadığı Sudan'da geçiş döneminin ardından 2024'teki seçimlerle askerlerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi bekleniyor.

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Hükümet destekçisi gruplar, askerin Egemenlik Konseyi'nin yönetimini sivillere bırakmasını ve seçimlere gidilmesini talep ederken, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve meclis önünde toplanan hükümet karşıtlarının asker tarafından desteklendiğini iddia ediyor.

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Hükümetin feshini talep eden grupların Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Başbakanlık ve parlamento çevresindeki gösterileri de sürüyor.

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#Sudan#Gösteri#Dünya

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