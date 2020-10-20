Sudan Maliye Bakanlığı'ndan ABD açıklaması

Sudan Maliye Bakanlığı, ABD'nin Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 milyon doları transfer ettiklerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Sudan'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini ve bu yapıldığında Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan'daki yeni hükümet, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeye razı oldu. Bu para ödendiğinde, Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım." ifadesini kullandı.

Trump, bu adımın tüm Amerikan halkı için "adalet" ve Sudan için büyük bir adım olduğunu belirtti.

SUDAN'DAN TEŞEKKÜR

Öte yandan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudan'ı Terörü Destekleyen Ülkeler Listesi'nden çıkarma sözü dolayısıyla ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Burhan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Sudan’ı terörizmin sponsoru olan devletler listesinden çıkarmak için bu yapıcı adımı atan ABD Başkanı Donald Trump’a ve ABD yönetimine, şahsım ve Sudan ulusunun büyük takdir ve minnettarlığını ifade etmek istiyorum. Bu adım, Sudan’daki tarihi değişim ve Sudan halkının özgürlük, barış ve adalet için verdiği mücadele ve fedakarlıklar sebebiyle büyük takdiri hak ediyor."

"TERÖRİZMİ ASLA DESTEKLEMEDİĞİMİZİ YİNELEMELİYİM"

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da Twitter'dan yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Başkan Trump, çok teşekkürler. Sudan’a çok pahalıya mal olan terörizmin sponsoru devlet tanımlamasını iptal kararını, Kongreye resmi olarak bildirmenizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu tweet ve bu bildiri, Sudan’ın demokrasiye geçişine ve Sudan halkına en güçlü destektir. Sudan’ın çoktan miadını doldurmuş eski rejiminin ağır mirasından kurtulmak üzereyken, barışsever insanlar olduğumuzu ve terörizmi asla desteklemediğimizi yinelemeliyim."

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin ise "Bu, şehitlerin ruhlarına adadığımız görkemli Aralık devrimi için bir zaferdir." değerlendirmesinde bulundu.

AB KARARDAN MEMNUN

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Sudan'ı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşıladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, soysal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sudan halkının yıllardır süren izolasyonu nihayet sona eriyor." ifadesini kullandi.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'u "zor şartlar altında yürüttüğü sivil geçiş" nedeniyle tebrik eden Michel, Hamduk'un çabalaranı destekleyeceklerini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de ABD'nin kararın önemli olduğunu vurguladı. Sosyal medyadan değerlendirmede bulunan Borrell, bunun Sudan'daki değişimin ve Başbakan Hamduk'un çabalarının kabul gördüğü anlamına geldiğini belirtti.

Borrell, "Karar, Sudan'ın uluslararası camiaya entegrasyonunu ve dünya ekonomisine erişimini geliştirecek. AB, Sudan'daki geçişi tamamen desteklemektedir." ifadesini kullandı.