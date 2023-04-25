Sudan krizinden kaçış hızlandı

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GEÇEN cumartesi küçük Afrika ülkesi Cibuti’deki hava üssünden kalkan, Etiyopya’da yakıt ikmali yaptıktan sonra Hartum’a inen üç Amerikan Chinook helikopteri, bir saatten kısa sürede yaklaşık 100 ABD’liyi alarak savaş bölgesinden ayrıldı. Bu operasyon sonrası ülkeler, kara, deniz ve hava yolunu kullanarak tahliye girişimlerine hız verdi.



LİMAN 850 KM MESAFEDE



- Ülkeden ilk başarılı tahliyeyi Suudi Arabistan yaptı. Hartum’a 850 km mesafedeki Kızıldeniz limanı Port Sudan’a ulaşan 150’den fazla kişiyi askeri gemiyle Cidde’ye taşıdı. Riyad yönetimi, bu güzergâhtan başka ülke vatandaşlarının çıkışına destek olmayı sürdürüyor.



- Çin, Suudi Arabistan’ın yardımıyla ülkedeki 1500’den fazla vatandaşının Port Sudan’dan tahliyesine başladı.



- Endonezya da aynı rotadan 500’den fazla kişiyi tahliye etti.



PİST İŞLER DURUMDA



- Hava yolunu tercih eden ülkeler ise devam eden çatışmalara rağmen pistin bozulmadığı Hartum Havalimanı ile başkent yakınlarındaki Wadi Seyidna Hava Üssü’ne askeri kargo uçakları indirdi.



- Fransa farklı ülkelerden 400 kişiyi uçakla Cibuti’ye taşıdı.



- İtalya, aralarında Vatikan temsilcilerinin de olduğu yaklaşık 300 kişiyi ülkeden çıkardı.



- Yunanistan, vatandaşlarının Fransa ve İtalya operasyonlarıyla kurtarıldığını açıkladı.



- Almanya, 3 askeri uçakla yaklaşık 300 kişiyi çıkardı.



- İspanya da askeri kargo uçağıyla Hartum’dan 100 yolcu alarak Cibuti’deki Amerikan üssüne indi.



- Sudan’da 10 bin vatandaşı bulunan Mısır, karayoluyla şu ana kadar 500 kişiyi çıkarabildi.

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TÜRKLERİN TAHLİYESİ SÜRÜYOR

TÜRKİYE, Sudan’daki vatandaşlarının tahliyesini sürdürüyor. Karayoluyla yapılacak tahliyeler için ilk grup dün akşam saatlerine kadar Etiyopya sınırında bekledi. Şimdilik ilk grup 640 kişiden oluşuyor. Hürriyet’in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre 2 bin 600 Türkiye vatandaşının yaşadığı ülkede ilk aşamada 970 kişi tahliye edilecek. Otobüslerle Etiyopya sınırına ulaşan 640 kişilik ilk ekip dün akşam saatlerine kadar işlemlerinin tamamlanması için bekledi. Bu grup sınırı geçtikten sonra Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya hareket edecek ve oradan uçaklarla Türkiye’ye ulaştırılacak.



Bazı ülkeler güvenlik nedeniyle Sudan’da bulunan diplomatlarını da tahliye etti. Hürriyet’in ulaştığı kaynaklar Türk Büyükelçilik personelinin Hartum’da göreve devam edeceğini söyledi. Türkiye’nin açtığı Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Türk personel de çalışmalarına devam edecek. (Gonca ŞENAY / ANKARA)

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72 SAATLİK ATEŞKES ANLAŞMASI

Sudan’da tahliye operasyonları sürerken, dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ordu ile HDK güçlerinin 72 saatlik ateşkeste uzlaştıklarını duyurdu. İki gün süren müzakerelerin sonucunda dün gece yarısından itibaren 72 saat geçerli olacak ateşkesin sağlandığını açıklayan Blinken, ABD’nin kalıcı ateşkes sağlanması için müzakereler yürütecek bir komite kurulması adına çalıştığını da belirtti. Sudan’da daha önce de ateşkes sağlanmış ancak çatışmalar devam etmişti.