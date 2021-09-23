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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'dan Türkiye'ye teşekkür

#Sudan #Dünya#Türkiye
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhandan Türkiyeye teşekkür

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral el-Burhan, başkent Hartum'un Merhiyyat bölgesinde düzenlenen Özel Kuvvetler mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin törenin yapıldığı askeri merkeze katkılarından dolayı memnuniyetini ifade etti.

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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudan ordusunun özel kuvvetlerinin mezuniyet kutlamalarına katılan Türk misafirleri hususi olarak selamladı.

Burhan, “Bu önemli binanın inşasında katkıda bulunan dost Türkiye'den misafirlerimize Nil Kahramanlarının ülkesi Sudan'a Özel Kuvvetler ve Sudan halkının adına hoş geldiniz diyorum.” ifadelerini kullandı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, selamlama konuşmasının ardından 21 Eylül salı sabahı yaşanan darbe girişimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhandan Türkiyeye teşekkür

Darbe girişiminden siyasileri sorumlu tutan Burhan, kendilerinin geçiş dönemini seçimlerle sona erdirmeye daha hevesli olduklarını ifade etti.

Burhan, “İktidar sandalyelerine oturmak isteyen siyasi güçler var. Seçimler veya vatandaşların endişeleri ve dertleri ile dertlenen siyasi güçler görmedik. Geçiş döneminde Sudan'da hiçbir parti resmi silahlı kuvvetleri siyasi sahneden kaldıramayacak, çünkü seçilmiş hükümet yok." ifadesini kullandı.

Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu da Askeri darbelerin müsebbipleri vatandaşlara yönelik hizmetleri ihmal eden, koltuk ve iktidarla meşgul olan politikacılardır.” değerlendirmesini yaptı. 

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, salı sabahı gerçekleştirilen darbe girişiminin eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminin kalıntıları tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti.

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Savunma Bakanlığı, darbe girişiminin arkasında Tümgeneral Abdulbaki Bekravi ile 22 subayın yer aldığını bildirmiş, kalkışmanın tamamen kontrol altına alındığı ve sorumlularının gözaltına alındığını açıklamıştı.

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#Sudan #Dünya#Türkiye