Sucuoğlu: Sorunları Türkiye ile çözeceğiz

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Sucuoğlu, ekonomide radikal adımlar atacaklarını belirterek, Türkiye’yle birlikte sorunları çözeceğini söyledi. 5 partinin girmeye hak kazandığı 50 sandalyeli parlamentoda 24 milletvekili ile birinci sırada yer alan UBP lideri Sucuoğlu, küçük sağ partilerden siyasi ve ekonomik programlarına en yakın birisiyle koalisyon kuracağını söyledi.

“BİR AYAĞIMIZ ANKARA’DA”

Seçim öncesi Ankara’da yaptığı temaslarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yardımcısı Fuat Oktay ve diğer bakanlarla genel olarak ekonomik krizi ele aldıklarını ifade eden Sucuoğlu, “Türkiye, her sıkıntılı süreçte KKTC’ye hiçbir beklentisi olmadan yardım etmiştir, yardım etmeye de devam edecektir. Problemleri Anavatan’ın yardımı ile çözeceğiz, bir ayağımız Ankara’da olacak” dedi. Sucuoğlu’nun bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümeti kurma görevi alması ve koalisyon pazarlıklarına başlaması bekleniyor.