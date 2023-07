Suçlu El Nino değil... Her iki senede yeni rekor gelecek

Haberin Devamı

Kuzey yarımkürede temmuz ayı başından beri yaşanan sıcak hava dalgaları termometreleri 45 rakamının üzerine taşıdı. Çin ve ABD’nin bazı bölgelerinde 50 derece geçildi. Ekstrem hava olaylarını inceleyen World Weather Attribution (WWA) adlı bilim insanları topluluğu bunun ancak iklim değişikliğinin bir sonucu olabileceğini tespit etti.

SORUMLU KÜRESEL ISINMA

Bu ay görülen sıcaklıklara küresel ısınmanın etkisini saptamak için bilgisayar simülasyonlarından yararlanan bilim insanları, ortalama küresel yüzey sıcaklığının 1800’lerin sonundan bugüne 1.8 derece arttığına, bunun sıcak hava dalgalarını daha yoğun, sık ve uzun hale getirdiğine dikkat çektiler. Çalışmalara katkı sunan İngiltere’deki Imperial Üniversitesi’nden iklim bilimci Friederike Otto, “Yaşananlarda iklim değişikliğinin rolü kesinlikle çok büyük” dedi.

BİLİNEN EN SICAK TEMMUZ

Bilim insanları geçen haftalar boyunca görülen rekor sıcaklıkların, dönemsel olarak Atlantik’te ısıyı yükselten El Nino ile açıklanamayacağına vurgu yaptı. Geçmişte bu kadar şiddetli sıcak dalgalarının aynı anda meydana gelmesinin “temelde imkansız” olduğunu söyleyen Otto, “Fosil yakıtları yakmaya devam ettiğimiz sürece, bu aşırılıkları giderek daha fazla göreceğiz” diye ekledi. Geçen hafta NASA iklim uzmanı Gavin Schmidt, Temmuz 2023’ün kayıt tutulmaya başlanmasından beri bilinen en sıcak ay olduğunu söylemişti.

SIKLIĞI GİDEREK ARTACAK

Araştırmacılar, mevcut durumda şiddetli sıcak hava dalgalarının Kuzey Amerika’da her 15 yılda, Güney Avrupa’da her 10 yılda ve Çin’de ise her beş yılda bir yaşanacağını öngördü. Ülkeler radikal önlemler almayıp mevcut emisyon üretimlerine aynen devam ederse küresel sıcaklık artışının 30 yıl içinde 2 dereceyi bulması bekleniyor. Bu senaryoda ise bu ayki rekor sıcaklıkların her iki ila beş yılda bir tekrar edeceği hesaplanıyor.