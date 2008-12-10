Suçlu baba

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İngiltere’de 4 çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazaya, babanın araçta yaptığı değişikliklerin neden olduğu ortaya çıktı.

GEÇEN eylül ayında meydana gelen ve İngiltere’yi yasa boğan kazada, baba Nigel Grasham’ın kullandığı Land Rover marka cip, nehre uçtu, çocukları Keavy (8), Willow (2), Thor (5) ve Angel (4) can verdi. Aynı kazada anne baba ve diğer üç kardeş ise yaralı olarak kurtuldu. Önceki gün görülen davada, babanın cipini zor yollarda kullanıma (off road) uygun hale getirmek için üzerinde değişiklikler yaptığı, bunun da aracı "tehlikeli ve caddede kullanılamayacak" hale getirdiği belirtildi.



Fren sistemini bozdu



Kazadan sağ kurtulan üç çocuğun da katıldığı davada savcı, ’off road’ tutkusu nedeniyle araçta değişiklikler yapan babayı çocuklarının ölümüne neden olmakla suçladı. Savcı "Bu trajik bir kaza. Ama önlenebilirdi. Kazanın nedeni araca dört farklı araçtan parçaların eklenmesi" dedi. Değişiklikle fren sistemleri bozulduğu için aracın nehre uçtuğu belirtilirken baba ise yoldan geçen bir minibüsün aniden karşılarına çıkmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Dava sürüyor.