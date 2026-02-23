×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Suç ortağı ChatGPT

Güncelleme Tarihi:

#Chatcpt#Cinayet#Yapay Zeka
Suç ortağı ChatGPT
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 07:00

Cinayet planları yapan genç bir kadın, yapay zekâ yardımıyla iki erkeği öldürmekten yargılanıyor.

Haberin Devamı

Güney Kore’de 21 yaşındaki bir kadın, iki erkeği öldürmek ve cinayetleri planlarken yapay zekâdan yardım almakla suçlanıyor. PEOPLE dergisinin haberine göre polis, kadının kurbanlarına uyuşturucu karıştırılmış içecekler verdiğini ve bu karışımları hazırlarken ChatGPT üzerinden araştırma yaptığını açıkladı. Habere göre 28 Ocak’ta 20’li yaşlardaki bir erkekle motele gittiği kaydedilen kadının talihsiz kurbanı ertesi gün ölü bulundu. İkinci olay ise 9 Şubat’ta yine benzer yöntemle gerçekleşti. Habere göre kadın, 11 Şubat’ta “ölümle sonuçlanan yaralama” suçlamasıyla tutuklandı.

Gözden KaçmasınTrumpın konutunda 1 kişi vurularak öldürüldüTrump'ın konutunda 1 kişi vurularak öldürüldüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Chatcpt#Cinayet#Yapay Zeka

BAKMADAN GEÇME!