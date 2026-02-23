Suç ortağı ChatGPT

Haberin Devamı

Güney Kore’de 21 yaşındaki bir kadın, iki erkeği öldürmek ve cinayetleri planlarken yapay zekâdan yardım almakla suçlanıyor. PEOPLE dergisinin haberine göre polis, kadının kurbanlarına uyuşturucu karıştırılmış içecekler verdiğini ve bu karışımları hazırlarken ChatGPT üzerinden araştırma yaptığını açıkladı. Habere göre 28 Ocak’ta 20’li yaşlardaki bir erkekle motele gittiği kaydedilen kadının talihsiz kurbanı ertesi gün ölü bulundu. İkinci olay ise 9 Şubat’ta yine benzer yöntemle gerçekleşti. Habere göre kadın, 11 Şubat’ta “ölümle sonuçlanan yaralama” suçlamasıyla tutuklandı.