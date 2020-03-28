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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 28.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Suç örgütleri harekete geçti

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Suç örgütleri harekete geçti
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Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olmayı sürdüren Avrupa’daki kaygı ve olumsuz psikolojik ortamı fırsat bilen suç örgütleri boş durmuyor.

Yeni kazanç elde etme peşinde olan suç örgütleri, yeni yöntemleri devreye sokmaya başladı. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (EUROPOL) tarafından yayımlanan bir rapor, özellikle evden çalışanların bilgisayarları üzerinden şirketlere yönelik siber saldırılarda belirgin artış olduğunu ortaya koydu. Cerrahi maske, dezenfektan jel ve FFP3/2 türü maskeler üzerinden yürütülen sahte ticari faaliyetler de mafyanın gözde yöntemi haline geldi. EUROPOL, salgına ilişkin bilgi aktarma, hijyen malzemesi verme ya da ‘korona testi’ yapma bahanesiyle sağlık görevlisi kılığında özel mülklere girilerek yapılan hırsızlıklar konusunda çok sayıda AB ülkesinden şikâyet geldiğinin altını çiziyor.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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