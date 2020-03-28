Suç örgütleri harekete geçti

Yeni kazanç elde etme peşinde olan suç örgütleri, yeni yöntemleri devreye sokmaya başladı. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (EUROPOL) tarafından yayımlanan bir rapor, özellikle evden çalışanların bilgisayarları üzerinden şirketlere yönelik siber saldırılarda belirgin artış olduğunu ortaya koydu. Cerrahi maske, dezenfektan jel ve FFP3/2 türü maskeler üzerinden yürütülen sahte ticari faaliyetler de mafyanın gözde yöntemi haline geldi. EUROPOL, salgına ilişkin bilgi aktarma, hijyen malzemesi verme ya da ‘korona testi’ yapma bahanesiyle sağlık görevlisi kılığında özel mülklere girilerek yapılan hırsızlıklar konusunda çok sayıda AB ülkesinden şikâyet geldiğinin altını çiziyor.