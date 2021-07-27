Şubattan beri arıyorlardı... Hepsinin cesedine ulaşıldı

Pakistan’da 5 Şubat’ta K2 dağına tırmanmaya çalışırken kendilerinden haber alınmayan ve daha sonra öldükleri açıklanan 3 dağcının cesetlerine ulaşıldığı bildirildi.

Pakistan Dağcılık Kulübü Sekreteri Karrar Haidei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan’ın milli kahramanı olarak anılan dağcı Ali Sadpara ile İzlandalı Jon Snorri ve Şilili Juan Pablo Mohr’un cesedinin 7 bin 600 metre rakımda bulunan Kamp 4’ün birkaç yüz metre üzerinde bulunduğunu söyledi.

Haidei, cesetlerin uluslararası bir keşif heyeti tarafından drone yardımıyla bulunduğunu, Pakistan ordusunun cesetleri taşıyabilmeleri için keşif heyetine helikopterlerle destek verdiğini belirtti.

Öte yandan Haidei, İzlandalı Snorri ve Şilili Mohr’un cesetlerinin ailelerinin talepleri üzerine ülkelerine gönderileceğini dile getirdi.

Üç dağcı, 8 bin 611 metre yüksekliğindeki K2 dağına tırmanmaya çalışırken 5 Şubat’tan itibaren, dağın 5 bin metre yükseklikte bulunan tedariklerin yapıldığı ana kampıyla iletişimlerini kaybetmişti.

18 Şubat'ta Pakistanlı yetkililer dağcıların öldüğünü açıklamıştı.

Dağcıların cesetlerini almak için helikopterler ve taşıyıcılar kullanılmış ancak bu çabalar başarısız olmuştu.

Tehlikeli arazisi ve sert doğası nedeniyle "vahşi dağ" olarak da bilinen K2 dağının zirvesine ocak ayında Nepalli dağcılar tırmanana kadar, kış mevsiminde ulaşmak için daha önceki 5 teşebbüs başarısız olmuştu.

Maceracıların ilgi odağı olan ve daha önce 300 dağcının ilkbahar ve yaz mevsiminde zirvesine ulaştığı dağ, olumlu hava koşullarında bile çok sayıda dağcının hayatına mal oldu.

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