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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 01.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘String şebekesi’ yakayı ele verdi

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
‘String şebekesi’ yakayı ele verdi

Yunanistan’ın eğlence hayatıyla ünlü adası Mikonos’ta, plajlarda turistleri soyan “string şebekesi” yakalandı.

Şebekenin 2’si kadın 4 İtalyan üyesi, adanın sosyete plajlarından Santa Anna’da suçüstü yakalandı. Şebekenin kadın üyeleri, string bikiniler giyerek, plajlarda yalnız gördükleri erkek turistlere yaklaşıp, sohbete başlıyorlardı. Şebekenin erkek üyeleri ise fırsatını bulup kurbanların saat, para ve kıymetli eşyalarını çalıyorlardı. Ancak, son kurbanları tatil için Mikonos’a gelen 2 İtalyan polisi olunca “string şebekesi” yakayı ele verdi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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