Şebekenin 2’si kadın 4 İtalyan üyesi, adanın sosyete plajlarından Santa Anna’da suçüstü yakalandı. Şebekenin kadın üyeleri, string bikiniler giyerek, plajlarda yalnız gördükleri erkek turistlere yaklaşıp, sohbete başlıyorlardı. Şebekenin erkek üyeleri ise fırsatını bulup kurbanların saat, para ve kıymetli eşyalarını çalıyorlardı. Ancak, son kurbanları tatil için Mikonos’a gelen 2 İtalyan polisi olunca “string şebekesi” yakayı ele verdi.

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