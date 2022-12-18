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Strep A kâbusu büyüyor: Altı yaşındaki küçük kız yürüyemez hale geldi

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#Strep A#ÇOCUK#Sağlık
Strep A kâbusu büyüyor: Altı yaşındaki küçük kız yürüyemez hale geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 16:46

İngiltere'de bir anne, kızı şiddetli semptomlar nedeniyle yürüyemez hale geldikten sonra Strep A'nın tehlikeleri konusunda uyardı. Hastalık çocuklar üzerinde 48 saat içerisinde büyük etkiler yaratabiliyor.

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kaşArtan Strep A vakaları çocuklar üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. İngiltere'de yaşanan son vaka altı yaşındaki bir kız çocuğunun nasıl bir tehlikeden döndüğünü ortaya çıkardı. Cheshire, Warrington'dan bir sağlık asistanı olan Dolphin, ilk olarak 7 Kasım akşamı Nancie Rae'de bir sorun olduğunu fark etti.

Kızı akşam 6'da karnının kaşınmasından şikâyet ederek annesinin yanına gitti. Dolphin kızının karnında ve dizinde sivrisinek ısırığını andıran küçük bir iz olduğunu fark etti

Kızının dışarıda oyun oynarken bir sivrisinek tarafından ısırıldığını varsayarak, ona bir antihistaminik ilaç verdi. 

YÜKSEK ATEŞ VE KIZARIKLAR

Ancak, Nancie Rae ertesi sabah saat 6'da ateşi yüksek bir şekilde hastalanınca işin durumu değişti. aşağı indi. Dolphin, "Ertesi sabah karnının her yerinde kızarıklık vardı. Garip, düz bir kızarıklıktı ve dokunulamayacak kadar sıcaktı." dedi. 

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Hastaneye kaldırılan Nancie'nin doktorları kabarcıkların şişkinliğinin çok hızlı ilerlemesinin normal bir durum olmadığını ancak erken müdahale ile hayati tehlikenin olmayacağını söyledi. 48 saat içinde küçük Nancie'nin tüm bedenini kaplayan kırmızı kabarcıklar ve diğer semptomlar küçük kızı ayağı kalkamayacak duruma getirdi. 

Durumu ağırlaşan kızının son halinin iyi olmadığı anları anlatan Dolphin, "Yürüme yeteneğini kaybetmişti, her eklemi şişmişti, tamamen kırmızıydı ve ateşi hala yüksekti." ifadelerine yer verdi.

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'KIZIM OLMADAN EVE DÖNMEKTEN ÇOK KORKTUM'

Doktorların Strep A teşhisi koyması ile antibiyotik tedavisi altına alınan Nancie'nin durumunun şimdi iyi olduğunu aktaran Dolphin,"Endişe verici olan şey, neler olup bittiğini bilmiyordum. Doktorların panik içerisinde koşuşturduğunu görünce acaba eve Kızım olmadan mı döneceğim? diye düşünmeye kadar sürükledi beni." diye konuştu. 

Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken Strep A'nın ana belirtileri şöyle sıralanıyor:

- Yüksek ateş, lenf bezlerinde şişlik veya grip benzeri semptomlar

- Boğaz ağrısı

- Zımpara kağıdı gibi pürüzlü bir his veren kızarıklık

- Kabuklanmalar ve yaralar

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- Ağrı ve şişlik

- Şiddetli kas ağrıları

- Mide bulantısı ve kusma

 

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#Strep A#ÇOCUK#Sağlık

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