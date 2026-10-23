'Stratejik ortaklık' dünyada yankılandı: Türkiye ve Kanada'dan tarihi adım: ABD'nin ötesine bakmaya başladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Mark Carney'in huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Carney huzurunda iki ülke imzaladı. Atılan imzalar dünya basınından geniş yankı uyandırdı.

"ABD'YE BAĞIMLILIĞINI AZALTMA HAMLESİ"

Al Jazeera'nın haberine göre, iki ülke ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükseltti. Taraflar ayrıca serbest ticaret anlaşması için müzakere sürecini başlatma ve karşılıklı yatırımları artırma konusunda uzlaştı.

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Habere göre Kanada için bu ortaklık, ABD'ye olan ekonomik bağımlılığını azaltma çabalarının bir parçası olarak öne çıktı.

Haberde ayrıca Carney'nin, serbest ticaret anlaşmasına yönelik ilk tur görüşmeler için Türk ve Kanadalı yetkililerin gelecek ay Ankara'da bir araya geleceğini bildirdiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki yıllık ticaret hacminin mevcut yaklaşık 3 milyar dolarlık seviyesinden ilk aşamada 5 milyar dolara, uzun vadede ise 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kanada Başbakanı Carney ise yeni stratejik ortaklığın ticaret, yatırım, savunma, güvenlik ve enerji alanlarını kapsayan üç yıllık bir eylem planına dayanacağını açıkladı. Carney, planla iki ülkede de istihdamın artırılmasının ve ticari faaliyetlerin genişletilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Anlaşmayı iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendiren Al Jazeera, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Şu anda yaklaşık 3 milyar dolar olan ticaret hacmini, atacağımız adımlarla önce 5 milyar dolara, ardından da 10 milyar dolara çıkarmayı umuyoruz” sözlerini aktardı.

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"NATO MÜTTEFİKLERİ ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK"

İngiliz gazetesi Independent'ın haberine göre, NATO müttefikleri Kanada ve Türkiye, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri resmen “stratejik ortaklık” seviyesine yükseltti.

Kanada başbakanının Ankara ziyaretinin Türkiye'ye ilk resmi ziyaret olduğunu belirten gazete, istihdamın artırılmasının ve Kanadalı ve Türk şirketler için yeni ticari fırsatların oluşturulmasının hedeflendiğini vurguladı.

Gazete, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya geniş kapsamlı gümrük vergileri uyguladığını kaydetti ve "Carney'den ABD'ye bağımlılığı azaltma hamlesi" değerlendirmesinde bulundu.

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"DAHA GÜÇLÜ BAĞLAR KURMAK AMACIYLA ZİYARET ETTİ"

Kanada kamu yayıncısı CBC, Carney'nin Ankara ziyaretine ilişkin "NATO'nun önemli müttefiki Ankara ile daha güçlü bağlar kurmak amacıyla Ankara'yı ziyaret etti" ifadesini kullandı.

Carney'nin Türkiye ziyaretine yönelik "dış politika yaklaşımının önemli bir adımı" değerlendirmesinde bulunan CBC, savunma sanayisi hızla büyüyen Türkiye'nin "önemli bir ortak" olarak görüldüğünü yazdı.

"ABD'NİN ÖTESİNE BAKMAYA BAŞLADI"

ABD merkezli ABC News, anlaşmanı ayrınılarına ilişkin detaylar verdi ve Türkiye ile Kanada arasındaki karşılıklı ticaretin son beş yılda yüzde 50 arttığını aktardı.

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Ankara'da gerçekleşen önemli görüşmeye ilişkin ABC News, bu durumu "Kanada'nın ABD'nin ötesine bakmaya başlaması" olarak nitelendirdi.