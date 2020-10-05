Stoltenberg’e ‘NAVTEX’ dosyası

DOĞU Akdeniz’deki gerilimi düşürmek için çıkacağı bölge ziyareti kapsamında bugün Ankara’ya gelecek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek. Yunanistan’ın, seyir emniyeti için ilan edilen NAVTEX’i (denizcilere ilan) nasıl amacının dışında kullandığı, Türkiye’nin sorunun çözümüne yönelik iyi niyetli adımları ve diyalog çağrılarına rağmen, sorunu çözmeyi değil daha da nasıl karmaşık hale getirmeyi hedefleyen faaliyetleri kapsamlı bir dosya halinde Stoltenberg’in önüne konulacak.

KÖTÜ NİYETE ÖRNEK

Kötü niyetli NAVTEX ilanının bir örneğinin önceki gün yaşandığını hatırlatan kaynaklar, Yunanistan’ın atış eğitimleri maksadıyla Türkiye’nin sorumluluk sahasında geniş bir alanı kapsayan iki yeni NAVTEX yayınladığını, bunun üzerine Türkiye’nin de ilan edilen sahaların Antalya NAVTEX İstasyonu sorumluluk sahasında olduğunu kayda geçirerek, bu NAVTEX ilanlarını kendisinin tekrar yayınlamak durumunda kaldığını belirtti.

Kaynaklar NAVTEX’lere ilişkin şu bilgileri paylaştı: “NAVTEX servis sahası, deniz yetki alanı sınırlandırılması ile doğrudan ilişkili olmayıp, açık denizlerde askeri eğitim sahası veya seyir tehlikesi ilanı ile ilgili bir kısıtlama da mevcut değildir. Açık denizlerde askeri eğitim sahası ilanları egemenlik hakkının ihlali anlamına da gelmemektedir. Ancak Yunanistan’ın NAVTEX ilanlarına yapılan itirazlar, bahse konu ülkenin Türkiye’nin NAVTEX servis sahasını tanımamasına yönelik olarak yapılmakta ve bu konudaki itirazımız kayda geçirilmektedir.”

TOPLANTI ERTELENDİ

Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında bugün yapılması planlanan toplantı ertelendi. Toplantı, tamamen teknik nedenlerden dolayı çok da uzak olmayan ileri bir tarihte yapılacak. Kaynaklar, toplantının iki ülke arasında önceki gün yaşanan NAVTEX restleşmesiyle hiçbir ilgisi olmadığını özellikle vurguladı.