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Stoltenberg'den Ukrayna’ya destek konusunda Türkiye örneği

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#NATO#Jens Stoltenberg#Ukrayna
Stoltenbergden Ukrayna’ya destek konusunda Türkiye örneği
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 21:17

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya yönelik silah ve mühimmat yardımları konusundaki açıklamasında Türkiye’yi örnek gösterdi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO üyesi ülkelerin Ulusal Güvenlik Danışmanları ile bir araya geldi. Toplantının ardından Stoltenberg, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya yönelik silah ve mühimmat desteğine değinen Stoltenberg, Türkiye'nin Ukrayna’ya yaptığı yardımlardan övgüyle söz etti. Stoltenberg, Türkiye’nin Bayraktar insansız hava araçlarını Rusya’nın işgali öncesinden bu yana Ukrayna’ya sağladığını aktararak, “Şimdi de insansız hava aracı üretmek için Ukrayna'da yeni bir fabrika kuruyorlar. Bu da NATO müttefiklerinin Ukrayna'yı doğrudan silah ve mühimmat sevkiyatı ile desteklemelerinin yanı sıra kendi silahlarını üretme kapasitelerini arttırmak için yatırım yapmalarının bir örneğidir. Son olarak, Ukrayna'daki savaşın Birinci Dünya Savaşı'nın siper savaşları ile insansız hava araçları da dahil olmak üzere 21. yüzyılın modern teknolojisinin bir kombinasyonu olması nedeniyle zorlu bir savaş olduğunu kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve Ukrayna'ya sağladığımız destekle tam da bu zorluğun üstesinden birlikte gelmeye çalışıyoruz” dedi.

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#NATO#Jens Stoltenberg#Ukrayna

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