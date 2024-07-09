×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Austin kritik NATO zirvesi öncesi bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Jens Stoltenberg#Llyoyd Austin#NATO
Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Austin kritik NATO zirvesi öncesi bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 11:37

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin başkent Washington'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde görüştü.

Haberin Devamı

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Stoltenberg Austin'e Ukrayna konusundaki güçlü liderliği için teşekkür ederek, "Bu gerçekten bir fark yarattı ve hepimizin Ukrayna'ya eşi benzeri görülmemiş destek vermemizi sağladı." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir çocuk hastanesi dahil farklı noktalarını hedef alan saldırılarını kınadığını aktaran Stoltenberg, Zirve'de müttefiklerin NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteği daha da güçlendirecek kararlar alacaklarını belirtti.

Stoltenberg Zirve'de caydırıcılık ve savunma başlıklarının da ele alınacağını kaydederek, "Müttefikler, herhangi bir saldırganı caydırmaya devam etmek için ihtiyaç duyduğumuz kuvvetlere, hazırlığa ve yeteneklere sahip olduğunu gösterecek. Müttefikler kendi paylarına düşen yükü taşımaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Görüşmede Austin, Stoltenberg'e, ABD Savunma Bakanlığının yabancı ülke vatandaşına verebileceği en yüksek ödül olan Üstün Kamu Hizmeti Madalyası'nı takdim etti.

NATO'nun 75. yılını kutlayacağı Zirve, ABD'nin başkenti Washington'da 9-11 Temmuz'da düzenlenecek. Devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jens Stoltenberg#Llyoyd Austin#NATO

BAKMADAN GEÇME!