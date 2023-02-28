Stoltenberg: Ukrayna 'uzun vadede' ittifaka katılabilir

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Ukrayna uzun zamandır ABD'nin başını çektiği ittifaka katılmaya çalışıyor.

Rusya'nın işgali ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO'ya katılma talebinin hızlandırılması istemişti.

Ukrayna ayrıca Avrupa Birliği üyeliği için de başvurmuş, Haziran ayında aday üye statüsü verilmişti.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'yi ziyaretinde konuşan Stoltenberg, "NATO müttefikleri Ukrayna'nın tam üye olması konusunda hemfikir, ama aynı zamanda bu uzun vadeli bir perspektif" dedi ve ekledi:

"Şimdi asıl sorun Ukrayna'nın bağımsız bir ülke olarak varlığını sürdürmesi."

ABD, Kanada ve 28 Avrupa ülkesinden oluşan NATO askeri ittifakına Ukrayna'nın katılma isteğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesine güvenlik tehdidi olarak görüyor.

Zelenski, ittifak üyeliğine hızlı katılım yolunun açılması için bastırıyor; ancak NATO'ya üye ülkelerin destek açıklamalarına rağmen Ukrayna'nın tam üyeliğini gerçekten değerlendirip değerlendirmeyecekleri net değil.

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile basın toplantısında konuşan Stoltenberg, savaş sona erdiğinde "tarihin tekrarlamayacağından emin olmamız gerekiyor" dedi.

Stoltenberg, "Putin komşularına saldırmaya devam edemez. Ukrayna'yı kontrol etmek istiyor, barış planı yok, savaşı sürdürme planı var" diye konuştu.

Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunu hızlandıracak bir yasa tasarısının bugün parlamentoda tartışmaya açılması ve Çarşamba günü oylanması bekleniyor.

Finlandiya, 2 Nisan'da yapılacak seçimler öncesinde üyelik konusunu sonuçlandırmayı hedefliyor.