Stoltenberg: Türkiye’ye yönelik tehditleri izliyoruz

Örgütün, Türkiye’nin güvenliğine olan bağlılığına vurgu yapan Stoltenberg, Afganistan çekilme bağlamında da Türkiye ile görüşmeler yürütüldüğünü aktardı. Zirve sonrası yayımlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:

* Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir.

* Suriye, menzili NATO bölgesi ile müttefiklerimizin sınırlarının bir kısmını kapsayan kısa menzilli balistik füzelere sahip ve bunları kendi nüfusuna karşı yoğun şekilde kullandı.

* Suriye’den Türkiye’yi bir kez daha vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz. Suriye’den balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz.

* NATO sınırlarını, Suriye kaynaklı her türlü tehdide karşı koruma kararlılığımızı yineliyoruz.

AFGANİSTAN VURGUSU



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Stoltenberg’in mesajlarında ise Afganistan vurgusu öne çıktı:

* Müttefikler, Kabil havalimanının işleyişine devam etmesini garantiye almak için çalışıyor. Türkiye bu süreçte kilit rol oynuyor ancak henüz alınmış bir karar yok.

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