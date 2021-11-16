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Stoltenberg: Rusya'nın uyduyu vurması pervasız bir hareketti

#RUSYA #NATO#Jens Stoltenberg
Stoltenberg: Rusyanın uyduyu vurması pervasız bir hareketti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın yörüngedeki faal olmayan bir uydusunu füzeyle vurmasını "pervasız" bir hareket olarak tanımlarken, uzay güvenliğine zarar verici nitelikte olduğunu bildirdi.

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Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmadan önce basına açıklamalarda bulundu.

NATO'nun, Rusya'nın yörüngedeki faal olmayan bir uydusunu füzeyle vurduğuna dair ABD tarafından bilgilendirildiğini söyleyen Stoltenberg, "Rusya'nın test kapsamında bir uyduyu vurması ve yok etmesi açıkçası pervasız bir hareketti." dedi.

Stoltenberg, Rusya'nın söz konusu eyleminin uzaydaki sivil faaliyetler için risk oluşturduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda Rusya'nın şu anda uyduları vurabilen yeni silah sistemleri geliştirdiğini göstermesi açısından da endişe verici." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Stoltenberg, "NATO müttefiklerinin uzayda sahip olduğu yeteneklere sahip uydular, dünyada olup bitenler için iletişim, navigasyon, erken uyarı sistemleri açısından son derece önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA'YA UKRAYNA MESAJI

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Stoltenberg, Rus ordusunun Ukrayna sınırı yakınında son haftalarda geniş çaplı ve alışılmadık şekilde yoğunlaştığına işaret ederek, "Şimdi Rusya'ya tansiyonu düşürme konusunda net bir mesaj göndermenin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Şeffaf olun ve Ukrayna ile çevresindeki durumun tırmanmasından kaçının." ifadelerini kullandı.

AB Savunma Bakanları, savunma ve güvenlik konularını görüşmek için toplandı
Stoltenberg, AB'nin savunma ve güvenlik konularında daha bağımsız hareket edebilmesi hedefine değinerek, "AB'li müttefiklerin savunma konusundaki artan çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak elbette NATO Avrupa güvenliğinin temel taşı olmaya devam edecek." dedi.

AB Savunma Bakanları, halihazırda Birliğin güvenlik ve savunma alanlarında güçlendirilmesi, somut projeleri ve başta ABD olmak üzere üçüncü ülkelerle iş birliği konularını ele almak için toplantı düzenliyor.

Bir bölümüne Stoltenberg'in de katıldığı toplantıda AB'nin savunma ve güvenlik konularında daha bağımsız hareket edebilmesi hedefine ilişkin çerçeveyi belirleyen "Stratejik Pusula" belgesinin değerlendirilmesi de bekleniyor.

Belge, "AB'nin karşılaştığı sınamalar, AB ülkelerinin nasıl ortak hareket edebileceği, Avrupa'nın etkisini nasıl kullanabileceği ve artırabileceği" sorularına yanıt niteliği taşıyor. Belgede "hızlı intikal kuvveti" oluşturulması, düzenli tatbikatlar yapılması, üçüncü ülkelerle karşılıklı çıkara dayalı iş birlikleri gibi öneriler yer alıyor.

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#RUSYA #NATO#Jens Stoltenberg

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