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Stoltenberg: Rusya ağır baskı altında

Güncelleme Tarihi:

#NATO#Jens Stoltenberg#İtalya
Stoltenberg: Rusya ağır baskı altında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 18:35

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Rusya ağır bir baskı altında. Herson'dan ayrılırlarsa, bu Ukrayna için başka bir zafer olur” dedi.

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İngiltere’nin ardından resmi ziyaret kapsamında İtalya’ya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, göreve yeni gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. Meloni ile Stoltenberg, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Meloni’yi yeni görevinde tebrik eden Stoltenberg, “Sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ayrıca NATO'ya, Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki transatlantik ittifakımıza olan güçlü kişisel bağlılığınızı da memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

“UKRAYNA’NIN TOPRAKLARI NASIL KURTARDIĞINI GÖRDÜK”

İtalya’nın NATO’nun kurucu üyelerinden biri olduğunu hatırlatan Stoltenberg, “Avrupa güvenliği sorgulanıyor. Başkan Putin, Ukrayna'ya karşı acımasız bir savaş yürütüyor. Ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rus kuvvetlerini nasıl geri püskürttüğünü ve toprakları nasıl kurtardığını gördük. Bu kazanımlar, Ukrayna'nın cesur askerlerine aittir” dedi.

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Stoltenberg: Rusya ağır baskı altında



“SAHADAKİ DURUMUN NASIL GELİŞECEĞİNİ GÖRMELİYİZ”

NATO Müttefiklerinin sağladığı desteğin Ukrayna'nın ilerlemesi için hayati önem taşıdığını vurgulayan Stoltenberg, “Rusya'nın Herson'dan çekilmeye yönelik duyurusunu not aldık. Önümüzdeki günlerde sahadaki durumun nasıl gelişeceğini görmeliyiz. Ancak açık olan şu ki, Rusya ağır bir baskı altında. Herson'dan ayrılırlarsa, bu Ukrayna için başka bir zafer olur” dedi.

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#NATO#Jens Stoltenberg#İtalya

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