Stoltenberg: Nükleer savaşın kazananı olmaz

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Polonya ve Baltık ülkelerindekilere ek olarak Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Slovakya’ya da muharebe grupları konuşlandırılacak. Yeni konuşlandırmalarla doğu kanadındaki muharebe grubu sayısı sekize yükselecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yüzbinlerce askerin yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu belirterek, “Avrupa’da 100 bin ABD askeri var. Çoğu, İttifak’ın doğusunda olmak üzere 40 bin asker doğrudan NATO komutasında. Bunlara, kuzeydeki ve Akdeniz’deki beş uçak gemisi grubu da dahil olmak üzere, önemli hava ve deniz desteği sağlanıyor” dedi.

TEHDİTLER DURMALI

Zirve öncesinde basına konuşan Stoltenberg, Moskova’dan gelen nükleer silah kullanma tehditleri konusunda, “Rusya nükleer tehditlerini durdurmalı” dedi. Nükleer savaşın kazananı olmayacağını vurgulayan Stoltenberg, “Nükleer silah kullanımı çatışmanın mahiyetini temelden değiştirir. Rusya nükleer savaş olmaması gerektiğini ve bir nükleer savaşı hiçbir zaman kazanamayacağını anlamalı” diye konuştu.

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5. MADDE VURGUSU

NATO’nun ortak savunma ilkesi olan ve bir müttefike saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılmasına dayanan 5. maddeye tam bağlılık zirvede bir kez daha teyit edilerek Rusya, yanlış hesap yapmaması konusunda uyarılacak.

ZELENSKİ DE BAĞLANACAK

NATO Zirvesi’ne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de videokonferans aracılığıyla bağlanacak. Zelenski’nin, Rus işgaline karşı ek destek talep etmesi ve askeri durum ile ihtiyaçlar konusunda bilgi vermesi bekleniyor.