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Stoltenberg halefi Rutte'ye övgüler yağdırdı

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#Jens Stoltenberg#Mark Rutte#NATO
Stoltenberg halefi Rutteye övgüler yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 16:32

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, halefi Mark Rutte'nin, İttifak'ın güçlü destekçisi, fikir birliği oluşturmakta çok yetenekli ve deneyimli olduğunu vurguladı ve 1 Ekim'de yapılacak devir teslimi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında konuştu.

Stoltenberg, 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO Zirvesi'nin son hazırlıklarını ele aldıklarını ifade ederek, "Buradaki asıl mesele Ukrayna'ya verdiğimiz destek olacak." dedi.

NATO liderlerinin, İttifak'ın Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı ve eğitim koordinasyonuna liderlik etmesi konusunda anlaşmasını beklediğini vurgulayan Stoltenberg, "Ayrıca liderlerden Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yol konusunda net bir mesaj vermelerini bekliyorum." diye konuştu.

Stoltenberg, liderlerin NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını da ele alacağını belirterek, özellikle Asya-Pasifik'teki küresel ortaklar ve Avrupa Birliği ile işbirliğinin daha ileriye taşınmasını görüşeceklerini söyledi.

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1 Ekim'de görevi kendisinden devralacak Hollanda Başbakanı Rutte ile ilgili Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Mark'ı uzun yıllardır tanıyorum. Başbakan olarak birlikte çalıştık. NATO Genel Sekreteri sıfatıyla birlikte çalıştık. Mark Rutte, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın transatlantik bağının güçlü destekçisidir. NATO'yu çok iyi tanıyor. Fikir birliği oluşturmakta çok yetenekli ve deneyimlidir."

Rutte'ye başarılar dileyen Stoltenberg, 1 Ekim'de yapılacak devir teslimi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

NATO tarafından yapılan açıklamada Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atandığı duyurulmuştu.

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#Jens Stoltenberg#Mark Rutte#NATO

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