Stoltenberg: En tehlikeli andayız

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Olağanüstü nitelikli NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısından sonra konuşan Stoltenberg, tüm göstergelerin tam kapsamlı bir saldırıya işaret ettiğinin altını çizdi. Bölgedeki Rus askeri sayısının 150 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Rusya’nın Ukrayna’yı zaten 2014’te işgal ettiğini belirten Stoltenberg, “Şu anda gördüğümüz şey, zaten işgal edilmiş bir ülkenin daha fazla Rus askeri varlığıyla daha fazla işgal edilmiş olması” diye konuştu.

Ukrayna, NATO üyesi olmadığı için ülkede İttifak gücü bulunmuyor. Bununla birlikte doğu ve güneydoğu kanadındaki müttefikleri koruma adımları sürüyor. Stoltenberg, “Yüksek alarm seviyesinde 100’den fazla savaş uçağımız, Kuzey Denizi’nden Akdeniz’e kadar 120’den fazla gemimiz bulunuyor” dedi. NATO Mukabele Kuvveti (NRF), yüksek hazırlık seviyesinde tutulsa da Ukrayna’ya yakın bölgeye gönderilmedi. Stoltenberg, Rusya’ya diplomasi yolunu seçme çağrısı yaptı.