Stoltenberg: Bu savaş yıllarca sürebilir

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Alman Bild am Sonntag gazetesine konuşan Stoltenberg, “Maliyetler yüksek olsa bile, sadece askeri destek için değil, aynı zamanda artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle de destek olmalıyız. Ancak bu, Ukraynalıların her gün birçok canla ödemek zorunda oldukları bedelle karşılaştırılamaz. Ve Putin bu savaştan, 2008’de Gürcistan ve 2014’te Kırım’ın işgalinden sonra yaptığı gibi devam edebileceği sonucunu çıkartırsa, o zaman çok daha yüksek bir bedel öderiz” dedi.



YARDIM PAKETİ



Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin gerçekçi olup olmadığı sorusuna ise “NATO müttefikleri Ukrayna’yı mali olarak insani yardımla ve son olarak askeri teçhizatla destekliyor. Ayrıca, Devlet Başkanı Zelenski’yi davet ettiğim NATO zirvesinde Ukrayna için kapsamlı bir yardım paketi kabul edilecek. Şimdilik konu, Putin’in acımasız işgaline karşı Ukrayna’nın varlığı için savaşmasına yardım etmektir“ şeklinde yanıt verdi.



RUSYA VE ÇİN



NATO Genel Sekreteri, haziran sonunda Madrid’de yapılacak NATO zirvesine değinirken dünyanın değişmesi halinde NATO’nun da değişeceğini kaydetti. Stoltenberg, “Dünya daha tehlikeli hale geldi. Rusya’nın artık bir ortak değil, güvenliğimiz, barış ve istikrar için bir tehdit olduğunu ilan edeceğiz. Çin de ilk kez raporda yer alacak. Çünkü Çin’in yükselişi çıkarlarımıza, değerlerimize ve güvenliğimize meydan okuyor” dedi.