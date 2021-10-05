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Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

#Stoltenberg #Austin#NATO
Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i ittifakın geleceğine ilişkin tartışmaları ele almak üzere Pentagon'da ağırladı.

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Stoltenberg, Washington temasları kapsamında, Austin ile Pentagon'da görüştü. Görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan Austin, "NATO'nun gücü yalnızca askeri güçten değil, birliğinden ve ortak amaç duygusundan gelir." dedi. Stoltenberg'in gayretlerini takdir ettiklerini ifade eden Austin, ayrıca, geçen ay Afganistan'dan çekilme ve Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye yoluyla ittifaka liderlik etmesine yardımcı olduğu için Stoltenberg'e teşekkür etti.

NATO Genel Sekreteri ise yaptığı açıklamada, "NATO her zamankinden daha önemli çünkü daha rekabetçi bir dünyayla karşı karşıyayız. Saldırgan eylemleriyle Rusya'yı görüyoruz, ekonomik ve askeri gücünü kullanan daha iddialı bir Çin görüyoruz. Ayrıca siber tehditler, kalıcı terör tehditleri ve diğer birçok tehditle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Bu zorluklarla tek başına yüzleşebilecek hiçbir kıta, hiçbir ülke olmadığını ifade eden Stoltenberg, "Kuzey Amerika ve Avrupa olarak NATO'da birlikte durmalıyız ve İttifakı değişen güvenlik ortamına uyarlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Austin ile Stoltenberg'in, başta Afganistan'dan çekilme süreci, ABD ve İngiltere'nin denizaltı inşa etmek dahil Avustralya ile üçlü ittifak yapması sonrasında Fransa ile bu ülkelerin arasındaki diplomatik kriz ve Fransa'nın Afrika'da askeri varlığını azaltma açıklaması olmak üzere birçok konuyu ele aldığı ifade ediliyor.

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#Stoltenberg #Austin#NATO