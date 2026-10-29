Stok malzemelerinde satışlar patladı! İngilizler uyarıyı ciddiye aldı

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“Hazır Ol” kampanyasını geçen hafta duyuran Savunma Bakanı Wes Streeting acil durumlara karşı hanelerde kişi başı üç litre su, konserve yiyecekler, bebek maması, el fenerleri ve şarj cihazları bulundurmaları gerektiğini söylemişti. Duyurunun ardından temel ihtiyaç maddelerinin satışlarında ciddi oranda artış görüldü. BBC’nin verilerine göre, haftasonu konserve ürün satışları yüzde 40 arttı. Elektronik ürünlerde de radyo yüzde 160, el feneri yüzde 284 ve taşınabilir şarj cihazı satışlarında yüzde 106’lık bir artış meydana geldi.

Independent’in haberine göre ise hükümet Rusya’nın tehditlerinden endişe duyuyor. Telegraph gazetesine “İngiltere’nin bin gün içinde savaşa hazır pozisyonunda olması” gerektiğini yazan Streeting, “Düşmanlarımızın bize zarar verme isteği yeni bir şey değil. Değişen şey, onların kapasitesi. 2030 yılına kadar, askeri güçleri ve savaş ekonomisi onları saldırı pozisyonuna getirebilir” değerlendirmesini yaptı. Rusya lideri Vladimir Putin, ağustos ayında, Ukrayna’daki İngiliz tesislerinin Rusya’ya karşı uzun menzilli saldırıları desteklemek için kullanılması halinde “hedef alınacağı” uyarısında bulunmuştu.