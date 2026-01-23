Stiliyle damga vurdu

Haberin Devamı

Japon tenis yıldızının ‘denizanası’ndan ilham alan bir tunik giymesi organizasyonun bile önüne geçti. Elinde bir şemsiyeyle korta giren Osaka kıyafetini, üstünde büyük bir kelebek olan beyaz geniş kenarlı şapkayla tamamladı. 28 yaşındaki tenisçinin giydiği kıyafetin hikâyesi de ortaya çıktı. Osaka, iki yaşındaki kızı Shai’ye okuduğu kitaptaki denizanası resminden esinlenmiş. Ariana Grande, Beyonce ve Cardi B için tasarımlar yapan Hong Kong doğumlu, Londra merkezli bir moda tasarımcısı olan Robert Wun ile çalışan Osaka, sponsoru Nike ile de görüşerek hem kızının hem de kendi hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Korta tülle sarılmış şapka ve şemsiyeyle çıkan Osaka, maça başlarken kostümün gösterişli kısmını çıkardı.