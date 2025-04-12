Steve Witkoff rehine ailelerine açıkladı... Gazze’de anlaşmaya sayılı günler kaldı

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TRUMP SÜRE VERDİ

İsrailli Yedioth Ahronot gazetesi, İsrailli esirlerin aileleriyle bir araya gelen Witkoff’un ABD Başkanı Donald Trump’ın kapsamlı bir anlaşma teklifi üzerine çalıştığını ileterek, “Masada çok ciddi bir anlaşma var. Sadece gün meselesi” dediğini aktardı. Gazeteye konuşan İsrailli diplomatik kaynaklar ise ABD Başkanı Trump’ın 7 Nisan’da Beyaz Saray’da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Gazze’ye saldırılarını sona erdirmesi için birkaç hafta süre tanıdığını belirtti.

10 BİN KİŞİ TIBBİ TAHLİYE BEKLİYOR

Öte yandan İsrail’in dün şafak vaktinden bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda en az 13 Filistinli hayatını kaybederken perşembeden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 29’a çıktı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, bölgede 10 binden fazla kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak İsrail’in Gazze’ye yardım girişini engellemesi nedeniyle daha fazla hastalık ve ölüm yaşanabileceği uyarısında bulundu. 7 Ekim 2023’ten beri süren savaşta 50 binden fazla Filistinli öldü.