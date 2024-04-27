Steinmeier: Türkiye’deki her dakikam kıymetliydi

Haberin Devamı

Türkiye ziyaretini takip eden Türk gazetecilere değerlendirmede bulunan Steinmeier, “Benim için diplomatik ilişkilerimizin başlamasının 100. yıl dönümünde Türkiye’ye gelmek çok önemliydi” ifadesini kullandı. İki ülkenin NATO müttefiki olduğu ve G-20 üyeleri olduğuna dikkat çeken Alman Cumhurbaşkanı, Türkiye ve Almanya’nın “birbiri için vazgeçilmez” iki ülke olduğunu vurgulayarak, “Birbirimize ihtiyacımız var” diye konuştu. İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışmalara da değinen Steinmeier, iki ülkenin olaylara yaklaşımda farklı bakış açıları olduğunu belirtse de “Ancak Türkiye ile Ortadoğu’daki kalıcı barışın iki devletli çözüm ile mümkün olacağı konusunda hemfikiriz” dedi.

‘DEPREMİ UNUTMAYACAĞIZ’

Gaziantep’te katıldığı 23 Nisan etkinliğinin ve ardından Nurdağı ilçesinde 6 Şubat depremzedeleri için kurulan konteyner kenti ziyaretinin kendisini çok etkilediğini belirten Steinmeier, bölgedeki yeniden inşa çalışmalarının “takdire şayan” olduğunu belirtirken, “Almanya olarak depremzedeleri unutmayacağız ve desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Haberin Devamı

Steinmeier, Türk vatandaşlarının vize sürecinde yaşadıkları sorunlarla ilgili bir soru üzerine Türkiye’deki başkonsolosluk personelinin sayısının arttırıldığı, işlem süresinin kısaltılması ve daha hızlı randevu alınabilmesi için de çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Steinmeier ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Türk milli takımının da katılacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na beklediğini belirtti.